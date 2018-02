Bolsa Família está sendo pago em dia, garante ministra

As agências da Caixa Econômica Federal foram muito procuradas devido a boatos de que os pagamentos pudessem ser prejudicados. A ministra negou o risco. "Não existe qualquer possibilidade de suspensão ou de qualquer alteração do Bolsa Família. Ele está sendo pago em dia", informou. As famílias contempladas pelo programa recebem anualmente um calendário com as datas de pagamento e, segundo a ministra, não houve mudança alguma. "Os beneficiários não têm porque tentar tirar o benefício antecipadamente", afirmou Campello.

Os locais em que houve maior procura da população às agências da Caixa foram as capitais do Nordeste, além de Belém, Manaus e no Rio de Janeiro, segundo a ministra.

Polícia

Questionada se a origem do boato poderia ter alguma motivação política, Campello afirmou que "não adianta tentar antecipar". O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, já determinou a abertura de inquérito policial para apurar a origem dos boatos, segundo informou o governo federal.

"Esperamos que tenha sido um mal entendido. Essa atitude prejudica a população, não prejudica o governo. A população é quem mais sofre com isso", opinou. "Eu não consigo entender o que alguém ganharia divulgando esse tipo de informação. O Bolsa Família está consolidado, é um programa de sucesso, a população sempre pôde contar conosco."

O orçamento do programa para este ano é de R$ 24 bilhões e a ministra afirmou que ele está garantido. "Nunca faltou dinheiro e não vai faltar."