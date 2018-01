Bolsa Família é feito para as mulheres, diz Dilma

O reajuste deve elevar o benefício médio de R$ 96 para R$ 115, com ganho real - descontada a inflação - de 8,7% sobre o período entre setembro de 2009 e março deste ano. Dilma destacou que o aumento maior para a parcela do benefício que é paga em decorrência da quantidade de filhos, que chega a 45%, tem o objetivo de dar uma proteção adicional a crianças e adolescentes.

"Eles estão em fase de crescimento, precisando se alimentar melhor. Você que tem uma criança em casa sabe muito bem: é nessa fase que a mãe tem que gastar mais dinheiro com os filhos, comprando comida, acompanhando o peso, acompanhando o crescimento", disse Dilma, lembrando que as famílias mais pobres também são aquelas que geralmente têm mais crianças. "Eu sou mãe, e imagino como é difícil para uma mãe ouvir um filho pedir comida e não ter para dar. Isto talvez seja o maior benefício do Bolsa Família", afirmou.

De acordo com a presidente, o reajuste do Bolsa Família também foi um passo para a implantação do Programa de Erradicação da Miséria, que foi um dos carros-chefe da campanha presidencial do PT. Pelas contas do governo, o aumento dos benefícios deve atender 12,9 milhões de famílias e gerar uma despesa extra de R$ 2,1 bilhões em 2011, o que obrigará um remanejamento de outros gastos para enquadrar o programa social no Orçamento da União, cortado em R$ 50 bilhões este ano.

Dilma defendeu a efetividade do Bolsa Família como instrumento para reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, estimular a economia. "Com esse dinheiro, a família, a mãe de família, vai e compra alimento, compra os produtos de higiene, e compra todos os produtos de primeira necessidade, inclusive material escolar. E aí, gera renda também para o dono do mercadinho, da lojinha, da farmácia, fazendo então a roda da economia girar, gerando emprego e aumentando a riqueza de todos", acrescentou.

Além disso, a presidente destacou a influência dos benefícios em indicadores sociais como a diminuição do abandono escolar e da desnutrição infantil. Dilma passa o feriado de carnaval no Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, onde foi montado um forte esquema de segurança.