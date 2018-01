Bolsa de Tóquio fecha em alta com iene enfraquecido

O volume se manteve robusto, totalizando 3,7 bilhões de ações negociadas.

Os indicadores industriais da China não afetaram significativamente os mercados de ações do Japão.

As montadoras, sensíveis a variação do iene, fecharam em alta, com a Toyota avançando 3,0% e a Fuji Heavy, controladora da marca Subaru, ganhando 4,1%. A Suzuki Motor obteve alta de 1,7%.

Com a temporada de balanços corporativos a todo vapor, vários nomes individuais reagiram fortemente a resultados publicados na quinta-feira após o fechamento do mercado. O Softbank avançou 5,7%, depois de anunciar um aumento de 23,7% no lucro operacional do terceiro trimestre na comparação anual.

A Japan Tobacco também avançou 4,0% após elevar a sua projeção para o ano fiscal e aumentar a sua distribuição de dividendos anual para 65 ienes, de 60 ienes.

NEC ganhou 8,5% depois que seus resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas do mercado, enquanto a Seiko Epson subiu 6,6% puxada para cima pela avaliação positiva por manter sua previsão intacta para o ano fiscal.

A Toshiba caiu 2,7%, depois de anunciar um lucro operacional de 29,3 bilhões de ienes para o terceiro trimestre, um aumento de 238% no ano, mas ainda aquém das expectativas. A Shiseido recuou 7,3% ao apresentar uma acentuada queda de 80% de seu lucro operacional em último trimestre de 2012. As informações são da Dow Jones.