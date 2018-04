Boletim médico informa que Clodovil está em coma

No primeiro boletim divulgado pelo Hospital Santa Lúcia sobre o estado de saúde do deputado federal Clodovil Hernandes (PR-SP), os médicos informaram que o parlamentar se encontrava em coma, no nível 5. A escala vai de 3 a 15 e quanto mais próximo de 3 mais grave é o quadro do paciente. Durante entrevista coletiva, o médico Alan Ricardo Ferreira informou que "há risco de morte".

De acordo com o médico, o parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, com sangramento profundo e intenso na cabeça. Nesses casos, segundo Ferreira, não é indicada cirurgia para abrir a caixa craniana a fim de reduzir a pressão no cérebro. Ele explicou que, por isso, a equipe que atende o deputado optou por colocar um cateter para drenar o sangue na região.

Segundo o médico, o procedimento foi bem-sucedido e agora, é preciso esperar a reação de Clodovil. "Os procedimentos foram feitos da forma mais precoce possível, temos que esperar os efeitos", afirmou Ferreira. Ele disse ainda que, no momento não há como avaliar possíveis sequelas, e que, apesar do estado grave e delicado, a equipe médica acredita na recuperação do deputado.

A assessora do parlamentar, Susana Collares, disse que Clodovil enfrentou uma semana de "fortes emoções e muito estresse", com o julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de processo no qual era acusado de infidelidade partidária.

Em 2007, Clodovil passou por três internações - duas na clínica de estética Santé, em Moema. Em 28 de março, o motivo da internação foi uma suspeita de dengue, e em 14 de maio, pressão alta. Em junho do mesmo ano, ele teve um acidente vascular cerebral e foi internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo.

Texto atualizado às 16h17

(Com Rosana de Cássia, de O Estado de S.Paulo e Daniel Galvão, da AE)