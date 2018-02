Boletim afirma que estado de saúde de Itamar é grave O gabinete do senador Itamar Franco (PPS-MG) distribuiu na tarde de hoje boletim do Hospital Albert Einstein informando sobre o estado de saúde do parlamentar. O hospital informa que Itamar segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em tratamento de uma pneumonia.