'Bolão do impeachment' termina sem acertadores

BRASÍLIA - O bolão do impeachment, organizado pelo Solidariedade, arrecadou R$ 5.100 de 51 apostadores, entre os 513 deputados, mas não houve vencedores, segundo Carlos Manato (SD-ES), parlamentar que ajudou o presidente do partido, Paulinho da Força (SP), na organização e no recolhimento do dinheiro. Ninguém acertou os 367 votos a favor do impeachment, disse Manato, depois de conferir as apostas.

Os apostadores que mais se aproximaram do resultado final foram os deputados Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO) e Major Olímpio (SD-SP), que marcaram 366 votos pelo impeachment, e Paulo Azi (DEM-BA), que arriscou 368.

“O combinado é que, se ninguém acertasse, não haveria essa história de quem chegou mais perto (ganha a aposta). O dinheiro vai para uma instituição de caridade”, afirmou Manato.

Estado natal. O deputado capixaba disse que ainda vai conversar com Paulinho, mas sugeriu que os R$ 5.100 sejam entregues a uma associação que atende crianças autistas em Alegre, no Espírito Santo. “Eles estão construindo uma quadra, ajudaria muito. Mas antes vou falar com Paulinho.”

Quando foi lançado, no início da semana, o bolão foi criticado por deputados como Chico Alencar (PSOL-RJ), Alessandro Molon (Rede-RJ) e Sarney Filho (PV-MA).

O deputado maranhense chegou a divulgar uma nota em que dizia que era preciso respeito diante da gravidade da situação que o País vive. “É só uma brincadeira”, respondeu Manato.