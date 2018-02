Boeing reativa lobby para venda de caças ao Brasil

A data da visita de James McNerney Jr. ainda não foi divulgada pela embaixada americana. O CEO da Boeing viaja especificamente para Brasília, mas sua agenda ainda não está fechada.

A compra dos caças foi suspensa pela presidente Dilma Rousseff logo ao assumir o governo, em janeiro deste ano, por conta do ajuste fiscal. No mesmo momento, a presidente deixou claro que nenhuma das ofertas está fora do páreo e os equipamentos americanos e os suecos Saab Gripen seriam considerados - apesar da preferência pelos caças franceses Rafale demonstrada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim.

O recuo do governo brasileiro acendeu o alerta na França, que, depois de meses de conversa entre Lula e o presidente Nicolas Sarkozy, já dava como certo o negócio de R$ 12 bilhões. Ao mesmo tempo, elevou o interesse dos americanos, que viram no recuo brasileiro a chance de retomar as negociações. O assunto foi tratado na visita do presidente Barack Obama, em março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.