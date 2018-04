Boca-de-urna mostra eleição indefinida no Rio A pesquisa Ibope de boca-de-urna revelou que a disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro segue indefinida. Isso porque o candidato Eduardo Paes (PMDB, teria recebido 51% dos votos válidos e o candidato Fernando Gabeira (PV) teria ficado com 49% dos votos. Dessa forma, a diferença entre os dois candidatos é de apenas 2 pontos porcentuais, justamente a margem de erro da pesquisa, que ouviu 6 mil eleitores. O levantamento foi contratado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo de Televisão, e foi divulgado há pouco. A sondagem foi registrada com o número 559/08 na 228ª Zona Eleitoral de São Paulo.