Boca-de-urna indica favoritismo de PT e PMDB

O favoritismo do PT e do PMDB nas capitais mais populosas do país nas eleições para prefeito deste domingo foi confirmado pelas pesquisas de boca-de-urna. De acordo com números do Ibope, o PT (São Paulo, Recife e Fortaleza) e o PMDB (Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro) lideraram as intenções de voto em três capitais cada e dividiram essa liderança em uma, Salvador. Em Vitória (ES), o prefeito João Coser (PT) já teve sua eleição matematicamente garantida no primeiro-turno, de acordo com números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Das dez capitais com pesquisas divulgadas pelo Ibope, o PTB liderou a preferência do eleitorado em Belém; o PSB, em Belo Horizonte; e o PSDB, em Curitiba, onde a reeleição do candidato Beto Richa já foi confirmada pela Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com os números do Ibope em dez capitais, mais dois prefeitos devem ser eleitos no primeiro turno: João da Costa (PT) em Recife e Luizianne Lins (PT), que disputa a reeleição em Fortaleza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.