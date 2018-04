Boca-de-urna dá vantagem a Kassab, Lacerda e Fogaça

Pesquisas de boca-de-urna do segundo turno das eleições municipais nas maiores cidades do Brasil confirmaram as tendências já indicadas nos últimos levantamentos. De acordo com números do Ibope, o PMDB deve fazer o prefeito de Porto Alegre (José Fogaça) e de Florianópolis (Dário Berger); o PSB deve ficar com Belo Horizonte (Marcio Lacerda), e o DEM continuará com a Prefeitura de São Paulo (Gilberto Kassab). A pesquisa no Rio de Janeiro continua apontando empate técnico entre o candidato peemedebista Eduardo Paes (PMDB) com 51% das intenções de voto e Fernando Gabeira (PV), com 49%. Na cinco capitais com pesquisas já divulgadas, o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve sofrer derrotas nas duas em que disputou o segundo turno: São Paulo e Porto Alegre. Por outro lado, três dos quatro líderes nas pesquisas são de partidos da base aliada do governo federal. A exceção é São Paulo, do democrata Kassab. Em São Paulo, a pesquisa de boca-de-urna dá 60% das intenções de voto para Gilberto Kassab, contra 40% para a candidata petista, Marta Suplicy. Outra petista que tem maior chance de ser derrotada, segundo o Ibope, é Maria do Rosário em Porto Alegre. Ela obeteve 43% das intenções de voto contra 57% de José Fogaça (PMDB). Em Belo Horizonte, o candidato do PSB, Marcelo Lacerda, obteve 56% das intenções de votos nas pesquisas de boca-de-urna, contra 44% de Marcelo Quintão (PMDB). Belo Horizonte, porém, é um caso a parte na disputa entre governo e oposição já que Lacerda é apoiado tanto pelo prefeito petista de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, como pelo governador tucano, Aécio Neves. Na outra capital onde houve pesquisa de boca-de-urna, Florianópiolis, Dário Berger (PMDB) obteve 61% das intenções de voto contra 39% de Esperidião Amin. O Tribunal Superior Eleitoral espera ter o resultado final em todas as cidades, com exceção de Manaus, até as 20h. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.