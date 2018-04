Boca-de-urna dá vantagem a Kassab, Lacerda e Fogaça

Pesquisas de boca-de-urna do segundo turno das eleições municipais nas maiories cidades do Brasil confirmaram as tendências já indicadas nos últimos levantamentos. De acordo com números do Ibope, o PMDB deve fazer o prefeito de Porto Alegre (José Fogaça) e de Florianópolis (Dário Berger); o PSB deve ficar com Belo Horizonte (Marcio Lacerda) e o DEM continuará com a Prefeitura de São Paulo (Gilberto Kassab). As pesquisas no Rio de Janeiro continuam apontando empate técnico entre o candidato peemedebista Eduardo Paes e Fernando Gabeira (PV). O Tribunal Superiol Eleitoral espera ter o resultado final em todas as cidades, com exceção de Manaus, até as 20h. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.