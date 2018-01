BNDES simplifica regras de projeto para cidades O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira, 20, a aprovação de medidas para simplificar as regras do programa Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES Pmat), voltados para as cidades. De acordo com nota do BNDES, a vigência do programa foi prorrogada até 31 de agosto de 2018, e a dotação orçamentária para operações indiretas automáticas (que têm recursos repassados por agentes financeiros credenciados ao banco) foi ampliada para até R$ 1 bilhão.