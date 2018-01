BNDES diz que não financiou obra na Venezuela

"A ponte foi construída pela empresa de construção brasileira Odebrecht e financiada pelo banco de desenvolvimento do Brasil, BNDES", diz o telegrama.

Conforme revelou o Estado em sua edição de ontem, a diplomacia americana monitorou os negócios da empreiteira brasileira no exterior. Na Venezuela, os americanos examinaram a relação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Odebrecht e com o governo de Hugo Chávez. Segundo os EUA, há indícios de irregularidades na obra.