BNDES conclui que não houve irregularidades no caso Paulinho

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 29, que a auditoria instituída para avaliar os procedimentos realizados pelo banco na concessão de financiamentos ao município de Praia Grande e às Lojas Marisa - no âmbito da Operação Santa Tereza, da Polícia Federal - "concluiu não haver qualquer indício de irregularidade no processamento das operações em questão". Em abril, a Operação Santa Tereza desbaratou um esquema de desvio de recursos do BNDES, que envolveu o nome do deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. O processo contra ele tramita agora no Supremo Tribunal Federal (STF). No comunicado, o banco informou que o trabalho consistiu na revisão de todos os documentos relativos às operações contratadas nos últimos cinco anos com os beneficiários mencionados. Ainda de acordo com o BNDES, foi feita também uma "avaliação dos procedimentos executados no âmbito do Sistema BNDES em todas as etapas do processo de concessão de crédito e não se verificou qualquer irregularidade ou infração às normas do Banco". O BNDES detalhou, em seu comunicado, os trâmites necessários para um pedido de financiamento junto ao banco. Em seu informe, o banco ressaltou que todos os projetos do banco em toda e qualquer área ou setor, passam por todos os procedimentos necessários, e que esse processo "envolve usualmente mais de 30 funcionários e diferentes órgãos colegiados".