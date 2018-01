Bloqueadas matrículas de terras griladas no Piauí A Justiça do Piauí determinou o bloqueio imediato das matrículas de mais de meio milhão de hectares de terras no extremo sul do Estado, por conta de registros adulterados nos cartórios das Comarcas de Avelino Lopes, Gilbués e Parnaguá. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após correições nos cartórios de registro de pessoas e imóveis das comarcas de Avelino Lopes e Gilbués e inspeção em matrículas específicas no cartório de Parnaguá, foi constatado que os registradas das terras nestes cartórios foram adulterados.