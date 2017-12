Blogueiros do 'Estadão' lançam livro sobre o Poder Legislativo

SÃO PAULO - Pesquisadores de várias universidades brasileiras lançam nesta segunda-feira, 7, o livro Poder Legislativo sob múltiplos olhares. Trata-se de uma coletânea de onze estudos de Ciência Política, dez deles com participação de autores do blog Legis-Ativo, do 'Estado'. A publicação traz diferentes enfoques sobre o peso do poder legislativo na política atual.

O lançamento, gratuito, ocorre às 19h na Câmara Municipal de São Paulo e haverá distribuição de 150 exemplares. Sete dos 24 autores estarão presentes para discutir os temas analisados no livro, entre os quais a influência do poder legislativo na esfera municipal, estadual, nacional e até sul-americana.

Os autores, a maior parte da área de Ciência Política, vêm de universidades e instituições renomadas de Estados como Bahia (Univ. Católica de Salvador e UFBA), Minas Gerais (Univ. Federal de Juiz de Fora), Pernambuco (UFPE) e São Paulo (FGV, PUC, Unesp, USP e Unicamp).

"O livro é uma edição da revista científica da Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha", diz o doutor em ciência política Humberto Dantas, um dos autores. "Este volume tem como objetivo falar do poder legislativo em seus mais diferentes níveis".

Um dos estudos compara as características dos deputados estaduais eleitos em 2014 com o perfil censitário de cada Estado, para identificar qual a "distância" entre as pessoas e seus representantes nas assembleias. Outro avalia o uso das emendas parlamentares federais para fortalecer bases de apoio municipais e regionais.

Há ainda uma análise sobre os representantes dos movimentos sociais de direita, que ganharam força predominantemente a partir de 2013, para entender seu resultado nas urnas. "É um livro muito atual e com ele conseguimos compreender várias facetas do poder legislativo", explica Dantas.

Lançamento:

Data: Segunda-feira, 7 de agosto

Local: Câmara Municipal de São Paulo

Horário: 19h