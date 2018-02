Blog do Planalto quer participação de internautas

O Blog do Planalto, com estreia prevista para o começo de julho, quer a participação dos internautas. Segundo a secretaria de Imprensa da Presidência, uma consulta técnica online quer "aprimorar o novo canal de comunicação da Presidência da República voltado para as comunidades da internet".

O questionário, lançado na segunda-feira, é anônimo e ficará no ar até o dia 7 de julho para "descobrir expectativas dos futuros leitores no canal de comunicação".

A idéia do blog é colocar à disposição conteúdo multimídia para esclarecer ações do governo federal, "com a agilidade e a linguagem adequadas aos meios digitais".

Franklin já havia afirmado que a ideia não é colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para escrever o conteúdo da página. "Está se discutindo um blog do Planalto. Não um blog do presidente", disse em abril.

Na sexta passada, ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins disse que o objetivo do governo com a iniciativa é se comunicar com uma parcela da sociedade que se informa basicamente pela internet. O ministro não detalhou qual será o conteúdo do blog.

Questionado sobre se a ferramenta publicaria perguntas da imprensa antes que fossem divulgadas as reportagens relacionadas a elas, a exemplo do blog da Petrobras, Franklin respondeu que a estatal não faz mais isso