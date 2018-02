Blog da Petrobrás atrapalha relação com imprensa, diz Temer

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), afirmou que a decisão da Petrobrás de publicar num blog as perguntas dos jornalistas que a procuram, antes mesmo da publicação das reportagens, atrapalha a relação da estatal com a imprensa. Temer não quis, no entanto, opinar sobre a legalidade dos métodos adotados pela empresa. Acha que, a princípio, tudo se insere no debate sobre a liberdade de imprensa. As declarações foram feitas logo depois de Temer participar da abertura da 4ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, em Brasília. O diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, que também participou do seminário, atribuiu a decisão da Petrobrás a um grande equívoco da estatal. "Não acho que foi má-fé, mas falta de discussão. Por isso, tenho certeza de que a Petrobrás vai rever isso", disse ele. Para Gandour, a prática adotada pela Petrobrás ignora que o sigilo da imprensa é transitório, faz parte do método de trabalho e pode ser necessário para que se construa uma apuração completa e contextualizada. "Mas o método da imprensa sempre tem como objetivo final a transparência", afirmou. Gandour defende a tese de que "os atuais editores devem ter por responsabilidade transferir os valores jornalísticos para o mundo virtual e para as novas gerações". ANJ Para a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a estatal quebra o caráter confidencial que deve ter a correspondência entre os jornalistas e as fontes oficiais da empresa, revelando "canhestra tentativa de intimidar" a imprensa. De acordo com nota da ANJ, "os e-mails de resposta da assessoria incluem ameaças de processo no caso de suas informações não receberem um ?tratamento adequado?". O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, relator da ação que revogou a Lei de Imprensa, disse que ainda não tem uma opinião formada sobre a atitude tomada pela Petrobrás de revelar as reportagens em andamento. "Não tenho condição de dizer nada conclusivo. Isso é assunto para reflexão", afirmou Britto. Para ele, o direito à liberdade de imprensa é absoluto, conforme garantia da Constituição. MUDANÇAS Já o secretário executivo da Secretaria da Comunicação de Governo (Secom), Ottoni Fernandes Jr, disse que, na sua opinião, a decisão da Petrobrás não quebra a liberdade de trabalho de cada meio de comunicação. "A decisão é de pôr lá as respostas e não as perguntas dos repórteres", disse. "Se publicassem as perguntas, poderia sim quebrar a liberdade de trabalho de cada um, porque daria a pista para a reportagem que cada jornal está fazendo." Ottoni lembrou, porém, que o blog da Petrobrás pode passar por mudanças, porque foi criado há apenas uma semana. "O blog é uma forma de comunicação direta e rápida com a sociedade. É legítimo. Isso está sendo feito no mundo todo." Segundo ele, o blog que a Secom está criando para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentar o governo não será parecido com o da Petrobrás. "Esse será um blog de informação e não de respostas."