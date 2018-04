'Blog da Dilma' dribla TSE e antecipa corrida para 2010 na web

A campanha da ministra Dilma Rousseff (PT), candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição de 2010 só não começou oficialmente pelo obstáculo da legislação eleitoral - que proíbe propaganda antes de julho do ano da eleição, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas em espaços como a internet, a corrida eleitoral já está antecipada - e muito acessada.

O "Blog da Dilma" é um exemplo. Embora não seja oficial, o (e)leitor encontra nele notícias atualizadas sobre a agenda da ministra, comentários sobre os principais temas do momento, como efeitos da crise internacional e grampos telefônicos, além de críticas ao provável concorrente tucano, o governador de São Paulo, José Serra. Slogans como "Sou PT, sou Dilma 13" e Dilma é PT. Dilma é Nordeste" também aparecem. O blog se autodenomina o maior portal de Dilma Rousseff na internet.

Criado por Daniel Bezerra, que trabalha no Palácio do Governo do Ceará, o blog entrou no ar em novembro do ano passado e conta com a colaboração de mais seis editores - que se conheceram via outros blogs na internet, mas nunca se viram - tendo inclusive a participação de uma escritora (Glória Leite) que mora na Alemanha, segundo o editor-geral Daniel (Pearl) Bezerra de Oliveira. O "Pearl" no seu nome é uma homenagem e referência ao jornalista Daniel Pearl, que foi sequestrado e morto no Paquistão.

A ideia do espaço da ministra na internet surgiu do próprio Daniel Bezerra, que já tinha seu blog. Ele entrou em contato com outros blogueiros para convida-los a participar do projeto. "Eu já tinha o meu blog, cada um já tinha o seu. É um blog de blogueiros. Acho que só o Saraiva (o juiz) é filiado ao PT, o resto não. Cada um mora em um lugar, uma região. A gente se fala pela internet. Tem juiz de direito aposentado, estudante e bancário na produção - mas nenhum jornalista ", diverte-se a enfermeira de São Paulo Jussara Seixas, umas das responsáveis pelo conteúdo.

Jussara se diz "assustada" com a repercussão do site na mídia e com o número de acessos. Daniel afirma que o maior pico por dia foi de 7 mil acessos, "que vinha variando entre 4 a 5 mil". "Por mês atinge mais de 160 mil acessos", conta.

Assim que o blog ganhou proporções maiores, Daniel tentou contato com a ministra e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Daniel, quando fez o blog, e as reportagens começaram a citá-lo, mandou as principais para a Casa Civil porque ele quis. Mas não tivemos nenhuma resposta, nem da Casa Civil nem do Planalto", lembra Jussara.

O estadao.com.br apurou que o gabinete do presidente Lula recebeu o ofício encaminhado pelo editor. Procurada pela reportagem, no entanto, a assessoria do Planalto e da Casa Civil não comentaram o conteúdo do blog.

O blog é atualizado diariamente, de acordo com a intensidade da agenda da ministra: "Tem dias que chegamos a atualizar 15 vezes". A equipe também controla os comentários - alguns "impublicáveis" - a que Jussara atribui aos "não-simpatizantes de Dilma. "A oposição costuma entrar no blog e deixar comentários. São muitos, mas tem uns que não dá", conta.

Jussara aposta na vitória de Dilma em 2010, pela "proximidade com o presidente Lula". "Eu estou achando que ela ganha. Uma pessoa, que é ligada ao Lula como ela, que tem essa popularidade recorde em plena crise, acho que ganha", finalizou.