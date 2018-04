Blog da Casa Branca fala sobre encontro de Obama com Lula

O Blog da Casa Branca descreveu neste domingo, 15, o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado norte-americano Barack Obama. Segundo o blog, Obama disse ser "um grande admirador da liderança progressista e voltada para o futuro que o presidente Lula tem mostrado."

O pequeno texto do blog, que trouxe a transcrição de parte da conversa entre os dois presidentes, também afirma que Lula perguntou se o investimento brasileiro em biocombustíveis geraria atrito entre o País e os produtores norte-americanos. O texto responde que tanto Obama quanto Lula tiveram respostas otimistas. Obama afirma que admira os passos do governo Lula em direção do desenvolvimento de biocombustíveis e que ele mesmo já teve um carro bicombustível.