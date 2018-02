Bloco pede Costa, Pimentel e Patrus em chapa de MG

As cúpulas nacionais do PT e do PMDB já fecharam um acordo para que a presidenciável petista, Dilma Rousseff, conte com palanque único no Estado. A composição da chapa, no entanto, será anunciada somente em 6 de junho. Costa disputa a indicação como candidato ao governo com Pimentel.

O ex-prefeito de Belo Horizonte venceu Patrus na prévia realizada pelo PT para a indicação do nome do partido que disputará a cabeça de chapa. O pré-candidato do PMDB lidera as pesquisas de intenção de voto e é considerado o provável candidato. Nesse caso, caberia ao PT a indicação do vice e do candidato ao Senado.

Os deputados estaduais explicitaram hoje uma movimentação para que o ex-ministro do Desenvolvimento Social - que submergiu após a derrota na consulta interna - não fique de fora da chapa. A bancada estadual petista é majoritariamente ligada a Patrus.