Bloco de Cunha define nomes para compor Mesa Diretora

BRASÍLIA - Líderes dos 14 partidos do bloco de apoio à candidatura de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) decidiram os nomes que vão defender para compor a Mesa Diretora.

Para a primeira vice-presidência, os partidos apoiarão o deputado Waldir Maranhão (PP-MA). Para a segunda, que cabe ao bloco encabeçado pelo PT, o bloco apoia Lúcio Vale (PR-PA), apesar de não haver consenso. O Solidariedade, por exemplo, faz campanha por Giacobo (PR-PR).

Beto Mansur (PRB-SP) é o candidato para ocupar a primeira-secretaria. Para a segunda, pertencente ao bloco do PT, o apoio vai para Felipe Bornier (PSD-RJ). Na terceira, do bloco do PSDB, o apoio será para Mara Gabrilli (PSDB-SP). Para a quarta-secretaria, o bloco do PMDB vai apoiar Alex Canziani (PTB-PR).

O bloco do PMDB tem a primeira e a quarta suplência. O bloco do PT tem a segunda, e o do PSDB, a terceira. O bloco apoiará para cada uma delas, respectivamente, Mandetta (DEM-MS), Gilberto Nascimento (PSC-SP), Ricardo Izar (PSD-SP) e Valtenir Pereira (PROS-MT).

O Solidariedade indicou Carlos Mannato (ES) para a Corregedoria da Câmara.