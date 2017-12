´Blocão´ de aliados na Câmara começa a ser dissolvido O ´blocão´, o bloco partidário formado pela maioria dos partidos integrantes da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou nesta terça-feira a ser dissolvido. O líder do PT na Câmara, deputado Luiz Sérgio (RJ), formalizou o pedido de saída do bloco. O PTB também sacramentou em seguida seu desligamento do bloco, num procedimento que deverá ser repetido pelos demais partidos. Outro bloco parlamentar formado por PSB, PC do B, PDT, PMN, PAN e PHS, com 76 deputados, entretanto, será mantido. O ´blocão´ era formado por PT, PMDB, PP, PR, PTB, PSC, PTC e PTdoB, tendo 281 integrantes. O bloco foi criado no início da legislatura para apoiar a candidatura do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) para a presidência da Câmara e para aumentar o espaço dos integrantes desse grupo nas comissões técnicas da Casa. Como Chinaglia foi eleito e a distribuição das comissões já foi feita, os partidos integrantes do bloco decidiram desfazê-lo e operar separadamente na Câmara. "O objetivo pretendido pela criação do bloco foi alcançado", afirmou o deputado Luiz Sérgio.