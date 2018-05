'Blocão' acompanhará oposição no STF se Renan negar CPI Os partidos que integram o "blocão" na Câmara dos Deputados decidiram que acompanharão a oposição até o Supremo Tribunal Federal (STF) se for negada a instalação da CPI mista da Petrobras. Líderes do PMDB, PR, PTB, PSC e SDD estarão junto com a oposição em reunião na tarde desta terça-feira, 29, com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para pressioná-lo a levar adiante a instalação da investigação por deputados e senadores.