Blecaute afetou 10 Estados e durou até 4 horas Dez estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País e o Distrito Federal ficaram às escuras nesta segunda-feira durante cerca de quatro horas devido a uma pane no sistema elétrico interligado Sudeste/Centro-Oeste. O Estado mais atingido foi São Paulo, que teve 84% de sua carga cortada. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a pane foi causada pelo rompimento de um cabo de transmissão de energia da Empresa Paulista de Transmissão de Energia (EPTE), que liga a usina de Ilha Solteira, no rio Paraná, a Araraquara. Itaipu O acidente provocou o desligamento, por motivos de segurança, de 13 das 18 turbinas de Itaipu, responsável por 30% do fornecimento de energia do País. A paralisação da produção estendeu para todo o sistema interligado a suspensão do fornecimento. O ONS vai agora apurar o motivo do apagão ter se propagado por 10 Estados. Falha De acordo com a empresa, o problema poderia ter ficado isolado ao sistema da EPTE, que interliga as usinas dos rios Paraná e Paranapanema aos centros de consumo em São Paulo. Mas, por alguma falha ainda desconhecida, outras regiões ficaram às escuras. O presidente do ONS, Mário Santos, fez questão de frisar que o blecaute não teve qualquer relação com o racionamento de energia elétrica. ?O problema ocorreu às 13h43, uma hora em que o sistema está operando em carga média. Portanto, não houve sobrecarga do sistema?, afirmou. Sobrecarga? Técnicos do sistema de geração, ouvidos por este jornal, porém, acreditam que o sistema foi sobrecarregado pela concentração da produção de energia nas usinas do rio Paraná, que corta o Estado de São Paulo, cujos reservatórios não têm capacidade suficiente para armazenar a quantidade de chuva que caiu nos últimos meses. Mário Santos lembrou que o desligamento das turbinas de Itaipu não foi a causa do blecaute, mas conseqüência. Quando há uma falha na transmissão, a produção é automaticamente suspensa, já que, como a energia gerada não pode ser estocada, a manutenção da geração significaria desperdício de eletricidade. Nucleares Também foram desligadas, por motivo de segurança, as duas usinas nucleares do complexo de Angra, que reforçam a produção de energia, especialmente para a região Sudeste. O apagão revelou que o sistema elétrico nacional "ainda está muito fragilizado", segundo avalia o engenheiro da Coordenação dos Programas de Pós-Gradução em Engenharia (Coppe) da UFRJ, Maurício Tolmasquim. Segundo ele, essa fragilidade faz com que "qualquer problema localizado tome proporções nacionais". A falta de investimentos em linhas de transmissão, avalia, faz com que ocorram efeitos em cascata, ou seja, problemas em determinada região vão sobrecarregando as linhas e desligando o sistema. Além do racionamento, esse é mais um preço que o País está pagando pela falta de investimentos", disse. Firmino Sampaio, que presidiu a Eletrobrás durante seis anos, explicou que o racionamento, mesmo que não tenha sido a causa direta do blecaute, tem uma parcela de contribuição, na medida em que eleva a dependência do sistema em Itaipu. ?Durante o dia, os Estados da Região Sudeste chegam a depender em 50% da eletricidade gerada em Itaipu. Qualquer deficiência em um equipamento importante da área de transmissão, como uma subestação, provoca um efeito em cascata de difícil controle pela operação?, comentou. Pane Esta foi a terceira grande pane no sistema nos últimos cinco anos. A primeira foi em abril de 1997, e a segunda, em março de 99. O presidente do ONS explicou que desde 99 o sistema está passando por aperfeiçoamentos na tentativa de evitar o efeito cascata, que causa danos simultâneos em diversos Estados. ?Mas como o sistema é interligado, estaremos sempre vulneráveis a este problema.? O apagão teve início às 13h34 e somente às 17h30 todo o fornecimento foi restabelecido. O Estado do Mato Grosso perdeu 78% de seu abastecimento de eletricidade; Rio de Janeiro e Espírito Santo, 74%; Rio Grande do Sul, 25%; Paraná, 44%; Santa Catarina-Mato Grosso do Sul, 27%; e o sistema Goiás-Brasília, 27%. Este último sistema foi o primeiro a ter o fornecimento restabelecido, disse Santos, apenas seis minutos depois do início do blecaute. O último sistema normalizado foi o Rio-Espírito Santo, às 17h30.