Blairo Maggi recusa convite para assumir Transportes

BRASÍLIA - O senador Blairo Maggi (PR-MT) teria recusado o convite para assumir o Ministério dos Transportes. A reunião do Grupo André Maggi terminou por volta das 17 horas, em Cuiabá (MT), e a conclusão foi mesmo de que há conflito de interesse e impedimentos legais para que Maggi assuma a pasta. A informação já chegou à presidente Dilma Rousseff por meio de interlocutores.

Maggi continua magoado com os ministros Ideli Salvatti (Relações Institucionais) e Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência) com a forma como eles agiram na crise do Ministério dos Transportes.