Bispos do Maranhão criticam Roseana O arcebispo de São Luís, Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte, e mais 12 bispos de dioceses ligadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Regional Nordeste 5, divulgaram nesta quinta-feira um documento criticando os indicadores sociais do Maranhão. Embora não cite nomes, o documento tem como principal alvo a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), cujo nome aparece em segundo lugar nas pesquisas para a eleição presidencial deste ano. Abaixo da linha de pobreza No final da tarde desta quinta-feira a assessoria de Roseana divulgou nota comentando o teor do documento. A carta intitulada "Ao povo do Maranhão" faz referência a índices de pobreza, situação das populações indígenas, multiplicação dos conflitos agrários e corrupção e impunidade no Estado. Os bispos afirmam na carta que a maior parte da população vive abaixo da linha de pobreza e que 62,37% dos maranhenses recebem menos de R$ 80,00 por mês. "Conclamamos os políticos que querem inspirar-se no Evangelho e na Doutrina social da Igreja a superar os interesses particulares e corporativos, os personalismos e as divisões inúteis e mesquinhas", diz o documento. Em outro trecho, os bispos sugerem que nas próximas eleições o povo escolha "candidatos preocupados com o bem comum, na perspectiva de uma benéfica alternância democrática de poder." Roseana não se sente atingida O documento foi divulgado em entrevista coletiva pelo arcebispo Dom Paulo Ponte, que estava em companhia de representantes do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Sem-Terra (MST) e da Pastoral da Terra. A nota do governo informa que Roseana não se sente atingida pela carta dos bispos. "Nos últimos sete anos, os indicadores sociais do Maranhão melhoraram, inclusive acima da média dos indicadores do Brasil", diz a resposta. ?Parceira constante? De acordo com a assessoria, a igreja tem sido "interlocutora e parceira constante do governo na luta em favor da igualdade e da justiça social". Dom Paulo Ponte é cearense e assumiu o arcebispado de São Luís no início da década de 80. Fontes ligadas a Roseana afirmam que nos últimos sete anos a igreja Católica maranhense se beneficia de várias obras do governo do Estado, como reforma de prédios paroquiais e construção de basílicas. Nos meios políticos, há quem diga que o arcebispo tenha sido pressionado a assinar o documento, já que ele jamais criticou a linha política de Roseana e de seu grupo.