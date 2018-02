Bispo Rodrigues se entregará quando for o caso Ex-deputado do PL, atual PR, Bispo Rodrigues, "se entregará à autoridade competente quando for o caso", afirmou hoje Marcelo Bessa, advogado do ex-parlamentar. Condenado a sete anos e 10 meses no julgamento do mensalão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, Bispo Rodrigues chegou a ter seu nome citado na lista dos 12 mandados de prisão expedidos hoje, mas foi retirado em seguida.