Bispo Rodrigues e Costa Neto se entregam na Papuda O ex-deputado Bispo Rodrigues e o deputado Valdemar Costa Neto se entregaram no nesta quinta-feira, 05, à polícia. Os dois se apresentaram diretamente à Penitenciária da Papuda, em Brasília. Com isso, os quatro condenados no processo do mensalão que tiveram a determinação de prisão expedida hoje pelo Supremo Tribunal Federal (STF) já se apresentaram à Justiça.