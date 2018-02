Bispo que fez greve de fome ganha Prêmio pela Paz O movimento contrário à transposição do Rio São Francisco ganhou novo alento com a decisão da Pax Christi Internacional, organização católica com sede na Bélgica, de conceder o Prêmio pela Paz de 2008 a d. Luiz Flávio Cappio, bispo de Barra (BA). A solenidade de entrega do prêmio deverá ocorrer em Sobradinho, no dia 18 de outubro, na Romaria das Águas. O secretário nacional da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Antonio Canuto, entidade que participa da Pax Christi Internacional, disse ontem que a entrega do prêmio a d. Luiz "coloca em pauta novamente a transposição do São Francisco". Ele contou que o bispo só aceitou receber o prêmio como manifestação de apoio a todos que lutam contra o projeto. Esta será a primeira vez, segundo Canuto, que a instituição fará a entrega do prêmio no país do agraciado. A Pax Christi é uma organização católica não-governamental e sem fins lucrativos, que iniciou os seus trabalhos em 1945, com o objetivo de promover a conciliação dos povos. O brasileiro Sergio Vieira de Mello, representante especial da ONU no Iraque, assassinado em ato terrorista, ganhou o prêmio em 2004. D. Luiz fez duas greves de fome contra a transposição do Rio São Francisco. A primeira em 2005 e a segunda, em 2007. Em entrevista ao Estado, por telefone, ele disse ontem que "o prêmio é uma crítica contundente ao projeto absurdo da transposição - a Pax Christi está valorizando quem luta pela vida, pelos direitos humanos e pelo meio ambiente".