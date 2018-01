Biscaia não inclui quatro nomes apontados por Vedoin à <i>Época</i> O presidente CPI dos Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), disse nesta terça-feira que não há elementos para incluir na investigação da comissão de inquérito os nomes dos deputados Ciro Nogueira (PP-PI), José Múcio Monteiro (PTB-PE), Ricardo Izar (PTB-SP) e Luiz Piauhylino (PDT-PE). Os quatro foram citados pelo empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoin, um dos sócios da Planam, principal empresa do esquema de venda superfaturada de ambulâncias, em entrevista à revista Época. "A entrevista não acrescentou nada. Por ora, o caso está encerrado", afirmou Biscaia, que se reúne na tarde desta terça com integrantes da CPI. O deputado Ricardo Izar, que é presidente do Conselho de Ética da Câmara, também participa da reunião. A CPI decidiu, ainda na terça, notificar o senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) e os deputados Salvador Zimbaldi (PSB-SP) e Philemon Rodrigues (PTB-PB), que foram também citados por Vedoin como integrantes da máfia das ambulâncias.