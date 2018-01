Biscaia e Lando buscam mais informações sobre ambulâncias O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Sanguessugas, Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ) e o relator Amir Lando (PMDB-RO) visitam hoje (27) instituições que dispõem de informações sobre a compra superfaturada de ambulâncias com dinheiro público. Eles serão recebidos pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que está com 15 processos relativos ao caso, e pelo controlador-geral da União, Jorge Hage. O encontro está previsto para às 10h15. Segundo a Radiobrás, o relator Amir Lando acredita que ainda nesta semana os integrantes da CPI poderão ter uma massa de informações para começar a analisar. Amanhã (28), na primeira reunião da comissão, deverá ser apresentado o plano de trabalho. Além disso, os parlamentares poderão votar os requerimentos apresentados.