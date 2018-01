Biscaia e Gabeira podem disputar comando de CPI Os integrantes da CPI dos Sanguessugas decidiram, hoje, antecipar para amanhã a instalação da CPI dos Sanguessugas, inicialmente marcada para a próxima terça-feira. Na reunião, marcada para as 9h30, os integrantes deverão eleger o presidente e o relator da comissão. Ela vai apurar o esquema de desvio de recursos do Orçamento para a compra fraudulenta de ambulâncias. Até agora, o nome mais cotado para assumir a presidência é o do deputado Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ), que conta com apoios do PT e do PMDB, mas alguns integrantes ainda pretendem lançar o nome do deputado Fernando Gabeira (PV-RJ). O nome mais cotado para assumir a relatoria da CPI é o do senador Wellington Salvado (PMDB-MG), mas ele disse que isto ainda não está confirmado. "Ainda não tem nada acertado, mas sou humilde o bastante para fazer um estágio com Garibaldi Alves (PMDB-RN) e aprender o que fazer", afirmou Salgado, referindo-se ao fato de que Garibaldi ter sido o relator da CPI dos Bingos. A sessão de amanhã deverá ser presidida, até a eleição do presidente da CPI, pelo mais velho de seus integrantes, que é o senador Jefferson Peres (PDT-AM). Criada para investigar a quadrilha que atuava na aquisição superfaturada de ambulâncias, a CPI será integrada por 17 senadores e 17 deputados, cujos nomes foram lidos, hoje, em plenário, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele próprio acabou indicando os senadores Jefferson Peres e Leomar Quintanilha (PC do B-TO) para integrarem a comissão de inquérito, já que as lideranças dos dois partidos no Senado não haviam indicado seus representantes. Para isso, Renan se valeu de dispositivo previsto pelo Regimento Interno do Congresso, que lhe dá essa prerrogativa.