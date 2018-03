Bird fecha acordo de R$ 670 mi com governo do RS

As regiões do Rio Grande do Sul que serão beneficiadas pelo investimento estão definidas no Plano Plurianual do Estado, mas não foram detalhadas durante a assinatura do acordo. A aplicação do dinheiro ainda será discutida com as prefeituras. O acordo prevê que o Bird faça o ressarcimento dos recursos após o governo do Rio Grande do Sul fazer os investimentos. O Bird informou que terá condições de iniciar a liberação dos recursos em outubro deste ano.

"Com os recursos poderemos investir em projetos sociais, além da qualificação tecnológica do funcionamento do Estado, principalmente dos controles da receita e da fiscalização ou o funcionamento eletrônico do governo", disse Tarso, após a assinatura do acordo, de acordo com o site do governo gaúcho. "Este empréstimo permitirá, também, que sejam resolvidos pequenos gargalos de determinadas regiões, com obras de ligação asfáltica que beneficiarão municípios gaúchos e para a qualificação tecnológica da base produtiva", completou.

Conforme o site do governo gaúcho, o acordo ainda precisa cumprir algumas etapas antes da liberação dos recursos. Técnicos do Estado irão definir com o Bird uma agenda conjunta de trabalho. Depois, o financiamento precisa ser analisado pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, pelo Senado e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.