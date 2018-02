Bird: Brasil empata com Peru em ranking da corrupção Relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial (Bird) aponta que o Brasil não melhorou significativamente seus mecanismos de controle de corrupção nos últimos 12 anos. A instituição analisa dados do País desde 1996 a partir de 35 fontes de informação como ONGs, governos e institutos de pesquisa. Considerando a nota máxima +2,50 e a mínima -2,50, com margem de erro de 0,14, o Brasil atingiu apenas -0,03. No ranking de países da América Latina, ficou atrás do Chile (+1,31) e do Uruguai (+1,02), e empatado tecnicamente com o Peru (+0,02). A Dinamarca atingiu a melhor nota global, com +2,32.