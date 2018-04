Bird aprova US$ 1,3 bi para projetos ambientais no Brasil

O Banco Mundial (Bird) aprovou nesta quinta-feira um empréstimo de US$ 1,3 bilhão ao governo brasileiro para financiar projetos de preservação da Amazônia, da Mata Atlântica, de produção de energias renováveis e manutenção de recursos hídricos. Segundo o Bird, o empréstimo será concedido em duas parcelas, uma primeira de US$ 800 milhões e outra de US$ 500 milhões, que será desembolsada depois da conclusão das metas estabelecidas pelo governo brasileiro. O pacote foi negociado pelos Ministérios de Meio Ambiente e Fazenda e pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Um outro empréstimo para projetos ambientais, cujo valor não foi divulgado, será negociado pelo governo brasileiro e pelo Bird no último trimestre deste ano. Segundo um comunicado divulgado pelo Banco Mundial, o empréstimo pretende "apoiar os esforços do Brasil para melhorar seu sistema de gestão ambiental e integrar conceitos de sustentabilidade na agenda de desenvolvimento de setores como a preservação de florestas, água e programas de energias renováveis". Entre as questões ambientais que também devem ser contempladas pelo pacote estão o combate ao desmatamento na Amazônia e a preservação das áreas restantes de Mata Atlântica. "O programa apoia o compromisso do Brasil de ter melhores resultados ambientais e de combate à pobreza ao mesmo tempo em que implementa um modelo de competitividade e crescimento acelerados", diz o comunicado do Bird. "(O empréstimo) vai promover o manejo sustentável de terras agrícolas, florestas e recursos hídricos, reduzir o desmatamento da Amazônia, a degradação da terra e de outros recursos que são determinantes para o bem estar dos pobres". No documento onde anuncia a aprovação do empréstimo, o Banco Mundial afirma que, em poucos países do mundo, o meio ambiente é tão importante para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das pessoas como no Brasil. O Bird ainda afirma que uma parte significativa da economia brasileira depende do uso de recursos naturais, o que torna ainda mais importante o uso sustentável destes recursos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.