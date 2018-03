Biografia não autorizada de Dirceu chega às livrarias Chegou nesta sexta-feira às livrarias o livro Dirceu: A biografia, escrito por Otávio Cabral, editor da revista de Veja. Publicado pela Record, a obra traz informações e documentos exclusivos sobre a trajetória do petista, desde a sua infância em Minas Gerais até o julgamento no processo do mensalão. Para fazer o livro, Cabral entrevistou 63 pessoas próximas ao petista e descreveu a vida do ex-ministro da Casa Civil de Lula, condenado no processo do mensalão e apontado pela Procuradoria Geral da República como "chefe da quadrilha". A obra aborda ainda o período em que Dirceu viveu em Cuba e, depois, na clandestinidade no Brasil.