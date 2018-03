Bilhete único de 3 horas não é eleitoreiro, sustenta Kassab

A 80 dias do primeiro turno das eleições municipais, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciou ontem o aumento de duas para três horas o tempo de validade do bilhete único na cidade. A medida vai beneficiar cerca de 800 mil pessoas, especialmente os moradores das regiões mais afastadas, que usam diariamente o transporte público - ônibus, trem e metrô. A mudança custará aos cofres municipais R$ 80 milhões por ano e entrará em vigor no dia 28. A ampliação da validade era uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros mais distantes do centro, onde Kassab busca ampliar sua votação num eleitorado majoritariamente petista. Criação da ex-prefeita Marta Suplicy, candidata do PT à prefeitura, hoje o bilhete único permite ao passageiro fazer até quatro viagens - com direito a integração com trem e metrô - no prazo de duas horas pagando somente uma tarifa. Com a grande distância entre a periferia e o centro e o aumento dos congestionamentos, o benefício acabou perdendo alcance. Candidato à reeleição, Kassab negou que a medida tivesse caráter eleitoreiro. Disse que o prazo foi estendido graças ao resultado de "boa gestão". "É evidente que não tem vinculação eleitoral. Tem vinculação com o êxito das nossas medidas administrativas que possibilitam apresentar ao usuário do sistema público de transporte, em especial aquele que mora na periferia, a oportunidade de fazer a sua viagem com uma única passagem", justificou o candidato, após debate à tarde promovido pelo portal IG. Segundo Kassab, a renúncia de receita decorrente da medida não irá comprometer o orçamento nem resultará em futuros reajustes na tarifa dos ônibus municipais - hoje em R$2,30. A mudança, ele disse, é "fruto da austeridade" da administração municipal em relação ao uso do dinheiro público. Em março, o governo municipal anunciou medidas contra fraudes no uso do bilhete único. Em três meses, segundo Kassab, impediu desvios de R$ 10 milhões por mês. A previsão é de que R$ 120 milhões entrem nos cofres públicos em um ano. Outros R$ 100 milhões foram obtidos com a renegociação de contratos com as empresas de ônibus. E outros R$ 40 milhões com a renegociação com as empresas que administram os terminais de ônibus. "Estamos tendo uma receita positiva de R$ 260 milhões", disse Kassab. Segundo o prefeito, essas medidas foram concluídas há cerca de um mês. Por isso, o benefício do bilhete único só foi anunciado agora, explicou Kassab, negando o tom populista. "Nossa prioridade é sempre melhorar a vida das pessoas." Além dos R$ 80 milhões com o bilhete único, esse superávit custeia outro benefício, o Bilhete Amigão. Ao custo anual de R$ 24 milhões, ele permite ao usuário fazer quatro viagens num período de oito horas aos domingos e feriados. O anúncio foi feito durante vistoria a obras no Terminal Varginha, na Capela do Socorro, um dos bairros mais pobres da zona sul da cidade e onde a candidata do PT, Marta Suplicy, lidera nas urnas. O evento, explicou o próprio Kassab, era um ato do prefeito, não do candidato. Ele usou essa justificativa para se negar a responder se o aumento do benefício teria como objetivo melhorar seu desempenho nas pesquisas. "São questões diferentes", disse. "Peço, quando estivermos falando de prefeitura, não falar de campanha." Pouco antes, entretanto, Kassab lançou farpas contra Marta. Ao comentar a situação financeira da prefeitura herdada da petista, ele voltou a ressaltar o total de R$ 4 bilhões que a prefeitura tem em caixa. "A ex-prefeita já avisou que vai quebrar a prefeitura. Ela acha que tem de gastar tudo (R$ 4 bilhões), esquece que tem de pagar contas, tem a rotina da prefeitura." Marta costuma dizer que a prefeitura tem guardado dinheiro público no banco em vez de investir em melhorias para os mais pobres.