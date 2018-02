Biden diz que confia na superação do episódio NSA Ao chegar nesta terça-feira, 17, ao Palácio do Planalto para audiência com a presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se disse "confiante" que as relações entre seu país e o Brasil serão totalmente normalizadas. No ano passado, a revelação de que a NSA, agência de segurança americana, espionou cidadãos e empresas brasileiras, incluindo a própria presidente da República, causou mal-estar entre os dois países, a ponto de Dilma cancelar uma visita de Estado que estava programada.