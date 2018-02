Biden confirma ajuda dos EUA à Comissão da Verdade

Parte dos documentos, segundo o vice-presidente norte-americano, foi entregue hoje ao governo brasileiro, durante audiência que ele manteve com a presidente Dilma.

Comércio

Em declaração à imprensa na embaixada norte-americana, Biden também traçou um quadro otimista para as relações comerciais entre os dois países nos próximos anos. De acordo come ele, o comércio Brasil-Estados Unidos está hoje na casa dos US$ 100 bilhões e "não há razão para que esse valor não seja dobrado". Biden destacou ainda que já há cerca de US$ 80 bilhões de investimentos diretos americanos no Brasil, além de parcerias na área de ensino - com 25 mil estudantes brasileiros frequentando cerca de 200 universidades nos Estados Unidos.