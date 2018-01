BID financia cursinhos no Brasil O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai financiar cursinhos para estudantes negros e índios em São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Um termo de compromisso assinado nesta quarta-feira, em Washington, pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e diretores do banco estabelece que, a partir de março, a instituição repassará US$ 5 milhões para entidades que promoverem cursos preparatórios para os vestibulares de 2003. Em contrapartida, o governo brasileiro investirá outros US$ 4 milhões no programa. Durante encontro na sede do BID, Paulo Renato Souza fez uma análise da situação das comunidades negra e indígena no Brasil. Dados do IBGE revelam que embora os negros representem 45% da população brasileira, só 2% deles estão nos campi universitários. Já os indígenas não passam de 1% no número de matrículas. As diferenças de classes são marcantes inclusive no ensino básico. Cerca de 7% das crianças negras estão fora da escola. Esse percentual não passa de 3% no caso dos menores brancos. Contrário ao sistema que estabelece cotas nas universidades para negros, o ministro Paulo Renato Souza defende maior investimento no ensino de segundo grau para democratizar o acesso às universidades. O programa de cursinhos populares financiado pelo BID vai servir, segundo o Ministério da Educação como base para a criação de uma política nacional de integração ingresso e permanência desses alunos no ensino superior. "O projeto será o ponto de partida para identificar boas idéias nessa área", disse o ministro por meio de sua assessoria. "Queremos verificar a eficiência dos programas que já existem e, a partir daí, estabelecer uma política que possibilite a igualdade de condições entre os candidatos dos vestibulares." A meta do MEC é iniciar em março o repasse de recursos do governo aos cursinhos. Nesse mesmo mês, o BID assinará formalmente o acordo em um encontro da instituição em Fortaleza, no Ceará. Cerca de 25% do total investido no programa serão destinados à capacitação de professores de ensino médio, produção, aquisição e distribuição de materiais referentes à desigualdade racial a serem distribuídos às escolas. A escolha dos cinco Estados onde o programa será inicialmente implantado levou em conta, segundo o ministério, aspectos étnicos e populacionais. O governo avalia que na Bahia e no Rio de Janeiro estão os maiores porcentuais de população negra em desvantagem social. O mesmo ocorreria em áreas da região metropolitana de São Paulo. Já no Maranhão, foi detectado o maior índice de negros fora da escola. O Estado de Mato Grosso do Sul entrou na relação por contar com grande concentração de comunidades indígenas e experiências bem-sucedidas na área de educação de índios.