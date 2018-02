BH e Recife têm virada; no Rio, Paes perto de Crivella Foram divulgadas ontem pesquisas de mais seis capitais, feitas entre os dias 21 e 22. Em Belo Horizonte, o Datafolha aponta virada de Márcio Lacerda (PSB) - candidato do prefeito Fernando Pimentel (PT) e do governador Aécio Neves (PSDB) -, que subiu de 6% para 21%. Jô Moraes (PC do B) oscilou de 20% para 17%. Como a margem de erro é de 3 pontos - para todas as pesquisas -, haveria empate técnico. Foram ouvidas 829 pessoas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas sob o número 56616/2008. No Recife, houve uma virada mais acentuada. João da Costa (PT) subiu de 22% para 37%, enquanto Mendonça Filho (DEM) caiu de 30% para 26% (830 entrevistados; registro no TRE: 038/2008). No Rio, o Datafolha indica redução de 11 para 3 pontos na diferença entre o líder Marcelo Crivella (PRB) e Eduardo Paes (PMDB), que agora têm 20% e 17% - em empate técnico. Crivella caiu quatro pontos e Paes subiu quatro (828 entrevistas, registro no TRE: 22/2008). Em Curitiba, cenário é de vitória no primeiro turno, o quadro ficou praticamente inalterado. O atual prefeito, Beto Richa (PSDB), oscilou de 72% para 71% e Gleisi Hoffmann (PT) foi de 12% para 15% (848 entrevistados, registro no TRE: 1707/2008). Em Salvador, o deputado ACM Neto (DEM) e o ex-prefeito Antonio Imbassahy lideram a corrida, com 26% e 24%, em empate técnico. Ambos oscilaram um ponto para baixo (831 entrevistados, registro no TRE: 27927/2008). Já na capital gaúcha, o líder José Fogaça (PMDB) aparece com 31% (eram 29%), 11 pontos à frente da petista Maria do Rosário, que se manteve com 20% (832 entrevistas, registro no TRE: 32/2008).