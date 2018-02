Bezerra: boato sobre troca do PSB pelo PT é 'ridículo' "Maledicência, intriga". Foi assim que o governador Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, qualificaram nesta sexta-feira especulações sobre uma eventual saída do ministro do partido para ingressar no PT, a fim de se candidatar ao governo de Pernambuco em 2014.