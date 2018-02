Beto Richa vira alvo no 1º debate de candidatos no PR O clima pouco amistoso entre os três primeiros candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião, além de algumas trocas de farpas dos candidatos de partidos nanicos, foi uma das marcas do primeiro debate ao governo do Paraná, na noite de quinta-feira, 28, em Curitiba (PR), pela TV Bandeirantes. O governador Beto Richa (PSDB), candidato à reeleição, foi um dos principais alvos dos adversários, Roberto Requião (PMDB) e Gleisi Hoffmann (PT). Segurança, saúde e pedágio foram os assuntos mais debatidos.