Beto Richa oficializa candidatura ao governo do Paraná

O nome do governador Beto Richa (PSDB) foi homologado neste domingo, 29, como candidato à reeleição no Paraná, durante convenção regional do partido realizada em Curitiba. O evento também confirmou o senador Alvaro Dias na disputa pela reeleição ao Senado.

O candidato tucano à presidência da República, Aécio Neves, se encontrou com Richa neste domingo. "É uma aliança entre a continuidade daquilo que no Paraná vem dando certo com a mudança daquilo que no Brasil vem dando errado", disse Aécio, segundo informações do site do partido.

No Paraná, Richa conta com o apoio do PSB. "Temos de reconhecer as realidades locais", disse Aécio sobre a aliança, em Curitiba. "Quanto mais forte estiver o governador Beto Richa, mais forte o seu candidato estará. Beto Richa tem o candidato que é do seu partido e outras forças políticas que apoiam outros candidatos terão absoluta liberdade para fazê-lo."