Beto Richa aparece com 72% de intenções de voto em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), candidato à reeleição, desponta como grande favorito para vencer as eleições, com 72% das intenções de voto, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope para a Rede Paranaense de Comunicação (RPC), retransmissora da Rede Globo no Paraná. Em segundo lugar está a candidata Gleisi Hoffmann (PT), com 13% das preferências. Na terceira colocação vem Fábio Camargo (PTB), com 4%. Os 602 eleitores ouvidos entre sexta-feira e domingo não citaram os outros cinco candidatos - Bruno Meirinho (PSOL), Ricardo Gomyde (PC do B), Lauro Rodrigues (PT do B), Maurício Furtado (PV) e Carlos Augusto Moreira Júnior (PMDB), que tem o apoio do governador Roberto Requião. Os votos brancos e nulos foram apontados por 4% dos entrevistados, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder somaram 5%. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais. No caso de segundo turno, Richa somaria 73% dos votos, enquanto Hoffmann ficaria com 19%. Os votos brancos e nulos seriam 4% e os que não responderam, 4%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 1681/2008. O resultado do Ibope repete praticamente os mesmos números apontados pela pesquisa Datafolha para a RPC, divulgados no dia 24 de julho. Naquela pesquisa, Richa apareceu com os mesmos 72% e Hoffmann tinha 12%. Três outros candidatos também foram citados: Camargo com 3% e Moreira Júnior e Meirinho com 1% cada. Outros 4% dos 938 ouvidos tinham optado pelo voto branco ou nulo e outros 6% não responderam.