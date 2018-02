Beto Albuquerque viaja para Recife nas próximas horas O deputado federal Beto Albuquerque (PSB-RS) se prepara para seguir para Recife nas próximas horas. Ele irá em um voo fretado pelo partido acompanhado do presidente nacional da legenda, Roberto Amaral, do primeiro-secretário e até então coordenador da campanha presidencial, Carlos Siqueira, do líder do PSB no Senado, Rodrigo Rollemberg, da candidata ao governo da Bahia, Lídice da Mata, e outras lideranças do partido.