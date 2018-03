Berzoini reforça apoio à candidatura de Tião Viana no Senado

A candidatura do senador Tião Viana (PT-AC) à presidência do Senado recebeu nesta quarta-feira, 14, o reforço do presidente do PT, Ricardo Berzoini. Em nota divulgada no site do partido, o deputado afirma que a eleição do petista "é uma questão de bom senso" e a garantia do "equilíbrio de forças da base governista no Congresso". "É mais do que razoável, portanto, que haja a contrapartida do apoio peemedebista a Tião Viana no Senado. Não se trata de precondição, mas de uma questão de bom senso", disse. Veja também: Lula quer que Sarney defina logo se é candidato ao Senado A sucessão dos presidentes do Senado Berzoini lembrou que o PT fechou questão em torno da candidatura do deputado Michel Temer (PMDB-SP) para a presidência da Câmara, mantendo o acordo entre os dois partidos, firmado em 2007. Ao elogiar Tião Viana ressaltou que ele "tem todas as condições de tratar a Presidência do Senado como uma questão institucional e não partidária. Por isso, agora, tem o apoio de vários senadores da base e até da oposição", destacou. Tião Viana, por sua vez, passou o dia em seu gabinete telefonando para senadores para confirmar ou não o apoio ao seu nome. Já o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), que disputa a reeleição, permaneceu na residência oficial do Senado, também fazendo campanha por telefone.