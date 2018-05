Berzoini rechaça 'volta Lula' como ideia pouco prática Em café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 30, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, rechaçou a movimentação que se espalhou em alguns partidos, inclusive o PT, pedindo a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O sentimento do ''volta, Lula'' é um sentimento que nós entendemos que tem uma base real, porém minoritária no mundo político porque as pessoas sabem que, muito além de qualquer discussão de apreço pelo Lula e pela presidente Dilma, está uma discussão de estratégia política", disse ele.