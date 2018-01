Berzoini proporá suspensão da filiação de Bruno Maranhão O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), vai propor, hoje, à executiva do partido a suspensão da filiação do líder petista Bruno Maranhão, "por grave lesão à imagem do PT", informou uma fonte. Maranhão liderou, ontem, a invasão e depredação de dependências da Câmara dos Deputados por cerca de 300 integrantes do Movimento pela Liberação dos Sem-Terra (MLST). O líder petista, que foi preso ontem pela polícia da Câmara, foi levado pela Polícia Militar do Distrito Federal para o ginásio de Esportes Nilson Nelson, encontra-se na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Brasília, onde já foi interrogado e está aguardando, algemado, ser transferido para o presídio da Papuda.